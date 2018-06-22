Капітан покинув "Шахтар" – перейшов у "Кальярі"

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П'ятниця, 22 червня 2018, 20:34

Капітан донецького "Шахтаря" хорват Даріо Срна покинув футбольний клуб і тепер гратиме за італійську команду "Кальярі".

Про це повідомляє сайт гірняків.

"На знак поваги до заслуг капітана ФК "Шахтар" уперше за свою історію вивів з обігу 33-й номер. Він навічно закріплений за Дарійо Срною", - зазначили "оранжево-чорні".

36-річний футболіст провів у складі клубу 15 років, більше 10 років він був капітаном команди.

Під його керівництвом команда виграла Кубок УЄФА  у сезоні-2008/9.

За роки в клубі Срна провів 536 матчів і забив 49 голів. Загалом у його активі 26 трофеїв із "Шахтарем": Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.

Сам гравець заявив, що його серце належить "Шахтарю".

"Дорогі друзі, я покидаю "Шахтар". Мені складно вимовити ці слова, але це так. 15 років я виходив на поле у футболці клубу…Моє серце належить "Шахтарю". До зустрічі!", - сказав він.

Футболіст тепер буде грати за італійський "Кальярі", Срна підписав контракт на один рік.

Клуб наразі на 17 місці в італійській серії А.

Українська правда

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Теми: футбол
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