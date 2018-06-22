Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Капітан покинув "Шахтар" – перейшов у "Кальярі"

П'ятниця, 22 червня 2018, 20:34
Капітан покинув Шахтар – перейшов у Кальярі

Капітан донецького "Шахтаря" хорват Даріо Срна покинув футбольний клуб і тепер гратиме за італійську команду "Кальярі".

Про це повідомляє сайт гірняків.

"На знак поваги до заслуг капітана ФК "Шахтар" уперше за свою історію вивів з обігу 33-й номер. Він навічно закріплений за Дарійо Срною", - зазначили "оранжево-чорні".

36-річний футболіст провів у складі клубу 15 років, більше 10 років він був капітаном команди.

Під його керівництвом команда виграла Кубок УЄФА  у сезоні-2008/9.

За роки в клубі Срна провів 536 матчів і забив 49 голів. Загалом у його активі 26 трофеїв із "Шахтарем": Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.

Сам гравець заявив, що його серце належить "Шахтарю".

"Дорогі друзі, я покидаю "Шахтар". Мені складно вимовити ці слова, але це так. 15 років я виходив на поле у футболці клубу…Моє серце належить "Шахтарю". До зустрічі!", - сказав він.

Футболіст тепер буде грати за італійський "Кальярі", Срна підписав контракт на один рік.

Клуб наразі на 17 місці в італійській серії А.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: