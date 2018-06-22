Капитан покинул "Шахтер" – перешел в "Кальяри"
Капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна покинул футбольный клуб и теперь будет играть за итальянскую команду "Кальяри".
Об этом сообщает сайт горняков.
"В знак уважения к заслугам капитана ФК" Шахтер "впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер. Он навечно закреплен за Дарио Срной", - отметили "оранжево-черные".
36-летний футболист провел в составе клуба 15 лет, более 10 лет он был капитаном команды.
Под его руководством команда выиграла Кубок УЕФА в сезоне-2008/9.
За годы в клубе Срна провел 536 матчей и забил 49 голов. Всего в его активе 26 трофеев с "Шахтером" Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Сам игрок заявил, что его сердце принадлежит "Шахтеру".
"Дорогие друзья, я покидаю" Шахтер ". Мне сложно произнести эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке клуба ... Мое сердце принадлежит" Шахтеру ". До встречи!", - сказал он.
Футболист теперь будет играть за итальянский ФК "Кальяри", Срна подписал контракт на один год.
🔊🔊🔊#benvenutoSrna #forzaCasteddu pic.twitter.com/5xZjIjS1mb— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 22, 2018
Клуб пока на 17 месте в итальянской серии А.
🔥🔥🔥 #Srna 🤩🤩🤩#benvenutoSrna #forzaCasteddu pic.twitter.com/5qNGjRfHc0— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 22, 2018
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