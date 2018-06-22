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Капитан покинул "Шахтер" – перешел в "Кальяри"

Пятница, 22 июня 2018, 20:34
Капитан покинул Шахтер – перешел в Кальяри

Капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна покинул футбольный клуб и теперь будет играть за итальянскую команду "Кальяри".

Об этом сообщает сайт горняков.

"В знак уважения к заслугам капитана ФК" Шахтер "впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер. Он навечно закреплен за Дарио Срной", - отметили "оранжево-черные".

36-летний футболист провел в составе клуба 15 лет, более 10 лет он был капитаном команды.

Под его руководством команда выиграла Кубок УЕФА в сезоне-2008/9.

За годы в клубе Срна провел 536 матчей и забил 49 голов. Всего в его активе 26 трофеев с "Шахтером" Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Сам игрок заявил, что его сердце принадлежит "Шахтеру".

"Дорогие друзья, я покидаю" Шахтер ". Мне сложно произнести эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке клуба ... Мое сердце принадлежит" Шахтеру ". До встречи!", - сказал он.

Футболист теперь будет играть за итальянский ФК "Кальяри", Срна подписал контракт на один год.

Клуб пока на 17 месте в итальянской серии А.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
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