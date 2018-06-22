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Гравець збірної України перейшов у мадридський "Реал"

П'ятниця, 22 червня 2018, 22:12
Гравець збірної України перейшов у мадридський Реал
Real Madrid

19-річний голкіпер луганської "Зорі" та збірної України Андрій Лунін підписав контракт з мадриським "Реалом".

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Лунін підписав з королівським клубом контракт на 6 років. Офіційний сайт "Зорі" також підтвердив інформацію про перехід Луніна до "Реала".

Нагадаємо, що до "Зорі" 19-річний Лунін встиг пограти за дніпропетровський "Дніпро".

Сума трансферу за Луніна не називається. За неофіційною інформацією "Реал" віддав за Луніна близько 14 млн євро.

Раніше також повідомлялося, що в послугах Луніна зацікавлені італійські "Інтер" та "Ювентус".

Мадридський "Реал" виграв Лігу Чемпіонів у сезоні 2017/2018. У фінальному матчі, що проходив в Києві на НСК "Олімпіському" мадридці з рахунком 3:1 здолали англійський "Ліверпуль".

Для "Реала" цей виграш Ліги Чемпіонів став третім поспіль. Тим самим мадридці повторили власний рекорд, що був встановлений в 60-х роках минулого століття.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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