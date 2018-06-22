Игрок сборной Украины перешел в мадридский "Реал"

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Пятница, 22 июня 2018, 22:12
Real Madrid

19-летний голкипер луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с мадриским "Реалом".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Лунин подписал с королевским клубом контракт на 6 лет. Официальный сайт "Зари" также подтвердил информацию о переходе Лунина в "Реал".

Напомним, что в "Заре" 19-летний Лунин успел поиграть за днепропетровский "Днепр".

Сумма трансфера за Лунина не называется. По неофициальной информации "Реал" отдал за Лунина около 14 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в услугах Лунина заинтересованы итальянские "Интер" и "Ювентус".

Мадридский "Реал" выиграл Лигу Чемпионов в сезоне 2017/2018. В финальном матче, который проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", мадридцы со счетом 3:1 одолели английский "Ливерпуль".

Для "Реала" этот выигрыш Лиги Чемпионов стал третьим подряд. Тем самым мадридцы повторили собственный рекорд, установленный в 60-х годах прошлого века.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол спорт
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