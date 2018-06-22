ГПУ збирається ліквідувати Департамент спецрозслідувань – Найєм

У Генеральній прокуратурі збираються ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який розслідує справи Майдану.

Про це повідомляє народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, генеральний прокурор Юрій Луценко збирається підписати відповідний наказ, який фактично ліквідує цей Департамент.

"Керівник департаменту Сергій Горбатюк вже попереджений через своїх співробітників про звільнення у зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації Департаменту Горбатюка навіть не запросили", - зазначив нардеп.

Як розповідає Найєм, формально ліквідація відбуватиметься шляхом поділу прокурорів і слідчих.

"Відділ процесуальних керівників Департаменту Горбатюка буде приєднаний до загального Департаменту процесуальних керівників під керівництвом заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука. Слідчих департаменту готують перевести до складу Головного слідчого управління. Хто буде курирувати їх роботу на даний момент невідомо", - пояснив нардеп.

"Я дуже хочу помилятися. Але ніякої інформації, яка спростовує вище викладене я не зможу отримати - ні у керівництва відомства, ні у тих, хто знайомий з ситуацією всередині", - підсумував він.

Управління Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.

В минулому повідомлялося про загострення конфлікту між Луценком і начальником департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази" і навіть говорив про своє можливе звільнення.