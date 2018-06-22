ГПУ собирается ликвидировать Департамент спецрасследований - Найем

В Генеральной прокуратуре собираются ликвидировать Департамент специальных расследований ГПУ, который расследует дела Майдана.

Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

По его словам, генеральный прокурор Юрий Луценко собирается подписать соответствующий приказ, который фактически ликвидирует этот Департамент.

"Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюка даже не пригласили", - отметил нардеп.

Как рассказывает Найем, формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.

"Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу на данный момент неизвестно", - пояснил нардеп.

"Я очень хочу ошибаться. Но никакой информации, опровергающей выше изложенное я не смогу получить - ни у руководства ведомства, ни у тех, кто знаком с ситуацией в нутри", - подытожил он.

Управление Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Ранее сообщалось об обостении конфликта между Луценко и начальником департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.