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В КМДА вирішили назвати сквер біля посольства РФ іменем Нємцова

Субота, 23 червня 2018, 01:12

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу біля посольства РФ в Україні іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, повідомляє прес-служба КМДА.

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту на честь Бориса Нємцова.

"Сьогодні на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати майже 50/50: 357 голосів "за" і 354 "проти". Члени комісії також визначились: 15 – "за" і 2 "утрималися". "Проти" не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради. Далі рішення за депутатами", – сказав Резніков.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку бойовикам "ДНР" та "ЛНР". Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.

Раніше повідомлялося, що міська рада Вашингтона перейменувала площу перед посольством РФ у Вашингтоні на честь Нємцова. Посольство отримало адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".

Теми: КиївНємцов
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