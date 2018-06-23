В КГГА решили назвать сквер возле посольства РФ именем Немцова

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, сообщает пресс-служба КГГА.

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

"Сегодня на заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 - "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому главе рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами", - сказал Резников.

Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку боевикам "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.

Ранее сообщалось, что городской совет Вашингтона переименовал площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь Немцова. Посольство получило адрес "Борис Немцов Плаза, здание".