Площу перед посольством РФ у Вашингтоні перейменували на честь Нємцова

Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про площу Бориса Нємцова.

Про це повідомив Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter.

"Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Тимчасовий закон вже набув чинності. Церемонія відкриття відбудеться 27 лютого", - зазначив він.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 6, 2018

Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Раніше посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Внаслідок перейменування посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".