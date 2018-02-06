Площу перед посольством РФ у Вашингтоні перейменували на честь Нємцова

1481 перегляд
Вівторок, 6 лютого 2018, 23:10

Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про площу Бориса Нємцова.

Про це повідомив Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter.

"Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Тимчасовий закон вже набув чинності. Церемонія відкриття відбудеться 27 лютого", - зазначив він.

Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Раніше посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Внаслідок перейменування посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".

Українська правда
Теми: США Нємцов Росія
powered by lun.ua
По темі
У Путіна готуються до нової зустрічі з Волкером 6 лютого 2018, 16:08
Тимошенко поговорила з Волкером у Штатах 6 лютого 2018, 10:42
Держдеп США: Росія прикриває використання хімзброї режимом Асада у Сирії 6 лютого 2018, 09:05
Усі новини
Головні новини
США розчаровані підписанням Дудою закону про заборону "бандеризму"
Пряма трансляція історичного запуску Falcon Heavy - найпотужнішої ракети в світі
За 6 років президентства Путін заробив на годинник свого речника
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
благоустрій

Як мешканці хрущовки на Дарниці заробляють на сортуванні сміття

здоров'я

7 дивовижних речей, які робить з нашим тілом щоденна "планка"