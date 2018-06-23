ООС: Інтенсивні бої тривали на двох напрямках, окупанти застосовують артилерію

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

23 червня інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупільському напрямках. На донецькому напрямку ворог переважно застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Бої не високої інтенсивності точилися на різних ділянках фронту.

Зокрема біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Луганське та Зайцево ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти відкривали вогонь зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів.

На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру. Також по позиціях Об'єднаних Сил біля Лебединського ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 120 мм.

Військові підкреслили, що захисники Маріуполя не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.

Упродовж поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по українських захисниках у районі Новотошківського з мінометів 82-го калібру, а також двічі обстріляв позиції біля Лебединського з гранатометів та стрілецької зброї.

Під час бойових дій за минулу добу втрат серед наших військ немає.