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ООС: Интенсивные бои шли на двух направлениях, оккупанты применяют артиллерию

Суббота, 23 июня 2018, 07:53

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

23 июня интенсивные боевые действия продолжались на луганском и мариупольском направлениях. На донецком направлении враг преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта.

В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Также по позициям Объединенных Сил у Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм.

Военные подчеркнули, что защитники Мариуполя не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции у Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет.

Темы: ООСбоевые действия
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