У Середземному морі врятували понад 200 мігрантів: Італія знову відмовилася прийняти

У Середземному морі рятувальне судно німецької благодійної організації Mission Lifeline підібрало 224 мігрантів, які намагалися досягнути берегів Європи, однак Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля.

Як повідомляє DW, офіційний Рим розкритикував недержавні рятувальні служби.

За словами прем'єра Італії Маттео Сальвіні, якого цитує dpa, благодійники "не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж з людської плоті".

У свою чергу уряд Мальти заявив, що операцію з порятунку координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною.

Минулого тижня Італія відмовилася приймати 629 мігрантів, включаючи вагітних жінок та багато дітей, які були врятовані кораблем Aquarius французької неурядової організації, який діє спільно з німецьким центром SOS Mediterranee.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти корабель в порту Валенсії, пояснивши своє рішення гуманітарними міркуваннями.

За даними ООН, за п'ять місяців 2018 року Середземним морем до Європи прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, третина з них - до Іспанії. Щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи.