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В Средиземном море спасли более 200 мигрантов, Италия снова отказалась принять

Суббота, 23 июня 2018, 09:17

В Средиземном море спасательное судно немецкой благотворительной организации Mission Lifeline подобрало 224 мигрантов, которые пытались достичь берегов Европы, однако Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля.

Как сообщает DW, официальный Рим раскритиковал негосударственные спасательные службы.

По словам премьера Италии Маттео Сальвини, которого цитирует dpa, благотворительные организации "не слушают итальянскую и ливийские власти и вмешиваются, чтобы взять на борт ценный человеческий груз из человеческой плоти".

В свою очередь правительство Мальты заявило, что операцию по спасению координировали в Италии и Ливии, и Мальта не является ответственной стороной.

На прошлой неделе Италия отказалась принимать 629 мигрантов, включая беременных женщин и много детей, которые были спасены кораблем Aquarius французской неправительственной организации, который действует совместно с немецким центром SOS Mediterranee.

Премьер Испании Педро Санчес распорядился принять корабль в порту Валенсии, пояснив свое решение гуманитарными соображениями.

По данным ООН, за пять месяцев 2018 года Средиземным морем в Европу прибыли около 35,5 тыс. мигрантов, треть из них - в Испанию. По меньшей мере 792 человека погибли при попытке добраться в Европу таким путем. 

Темы: миграциябеженцыИталия
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