Клімкін: РФ "грається з допуском" до політв'язнів, будемо тиснути

Україна разом з міжнародними партнерами тисне на Росію, щоб добитися відвідання омбудсменом Людмилою Денісовою українських політв'язнів і отримати інформацію про реальний стан їхнього здоров'я.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на брифінгу в суботу в рамках робочої поїздки на Львівщину, повідомляє Укрінформ.

"Тиснемо всіма можливими засобами, в тому числі за допомогою наших друзів, союзників і партнерів", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що із самого початку всім було зрозуміло, що Росія буде "гратися з допуском" українського омбудсмена до політв'язнів у Росії.

"Вони (російська влада - ред.) там вигадують все що завгодно, наприклад, що в Олега (Сенцова - ред.) громадянство російське, або у Саші Кольченка", - додав Клімкін.

Він висловив сподівання, що українська сторона врешті-решт отримає допуск до політв'язнів, але, "на жаль, не одразу".

"Будемо тиснути далі. Зараз вони говорять про певний план (відвідувань - ред.)... Я вірю тільки у чіткі політичні рішення. У Росії ці політичні рішення приймає одна людина. Але маємо все ж таки переконатися, в якому фізичному і головне психологічному стані знаходяться наші хлопці. Поки що щодо Олега (Сенцова - ред.) маємо тільки те, що сказав адвокат. Це, звичайно, замало", - акцентував Клімкін.

Як повідомлялось, 21 червня посольство України направило чергову ноту до Міністерства закордонних справ РФ з вимогою забезпечити відвідування омбудсменом Людмилою Денісовою українських політв'язнів у Росії.

За словами Денісової, вимога стосується пенітенціарних установ, де перебувають Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Міністерство закордонних справ закликало партнерів вплинути на Росію заради звільнення українських політв’язнів Володимира Балуха та Олега Сенцова, які голодують уже 96 і 40 днів відповідно.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй постійно відмовляють у зустрічах з українськими політв'язнями - Олегом Сенцовим, Романом Сущенком, Миколою Карпюком.

Після того, як 19 червня її вкотре не пустили до Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, Денісова відправила лист голові Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням допомогти зустрітися з українськими політв'язнями.