Климкин: РФ "играет с допуском" к политзаключенным, будем давить

614 просмотров
Суббота, 23 июня 2018, 13:13

Украина вместе с международными партнерами давит на Россию, чтобы добиться посещения омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных и получить информацию о реальном состоянии их здоровья.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге в субботу в рамках рабочей поездки во Львовскую область, сообщает Укринформ.

"Давим всеми возможными средствами, в том числе с помощью наших друзей, союзников и партнеров", - сказал Климкин.

Он отметил, что с самого начала всем было понятно, что Россия будет "играть с допуском" украинского омбудсмена к политзаключенным в России.

"Они (российские власти - ред.) там придумывают все что угодно, например, что у Олега (Сенцова - ред.) гражданство российское, или у Саши Кольченко", - добавил Климкин.

Он выразил надежду, что украинская сторона в конце концов получит допуск к политзаключенным, но, "к сожалению, не сразу".

"Будем давить дальше. Сейчас они говорят об определенном план (посещений - ред.)... Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но нужно все же убедиться, в каком физическом и главное психологическом состоянии находятся наши ребята. Пока по Олегу (Сенцову - ред.) имеем только то, что сказал адвокат. Это, конечно, мало", - акцентировал Климкин.

Как сообщалось, 21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.

По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова, которые голодают уже 96 и 40 дней соответственно.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - Олегом Сенцов, Романом Сущенко, Николаем Карпюком.

После того, как 19 июня ее не пустили к Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, Денисова отправила письмо председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой помочь встретиться с украинскими политзаключенными.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Климкин МИД Росcия политзаключенные
powered by lun.ua
По теме
Климкин и Сийярто вручили дипломы выпускникам в Берегове 22 июня 2018, 11:28
Климкин назвал "красные линии" в переговорах с Венгрией по закону об образовании 21 июня 2018, 14:56
Климкин не верит, что Трамп считает Крым российским 18 июня 2018, 23:02
Все новости
Главные новости
Нардепы набрали долгов на 1,5 млрд гривен: журналистский рейтинг
ООС: в субботу уже ранены двое военных
Сарган: Департамент Горбатюка трансформируют, а не ликвидируют
Братья Каськива стали фигурантами дела хищения средств "Госинвестпроекта"
Все новости
Видео

Умерла легендарная горилла Коко, которая умела разговаривать

исследование

Как соцсети влияют на оценки школьников

Поиск по сайту
Архив
Весь архів