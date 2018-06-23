Климкин: РФ "играет с допуском" к политзаключенным, будем давить

Украина вместе с международными партнерами давит на Россию, чтобы добиться посещения омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных и получить информацию о реальном состоянии их здоровья.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге в субботу в рамках рабочей поездки во Львовскую область, сообщает Укринформ.

"Давим всеми возможными средствами, в том числе с помощью наших друзей, союзников и партнеров", - сказал Климкин.

Он отметил, что с самого начала всем было понятно, что Россия будет "играть с допуском" украинского омбудсмена к политзаключенным в России.

"Они (российские власти - ред.) там придумывают все что угодно, например, что у Олега (Сенцова - ред.) гражданство российское, или у Саши Кольченко", - добавил Климкин.

Он выразил надежду, что украинская сторона в конце концов получит допуск к политзаключенным, но, "к сожалению, не сразу".

"Будем давить дальше. Сейчас они говорят об определенном план (посещений - ред.)... Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но нужно все же убедиться, в каком физическом и главное психологическом состоянии находятся наши ребята. Пока по Олегу (Сенцову - ред.) имеем только то, что сказал адвокат. Это, конечно, мало", - акцентировал Климкин.

Как сообщалось, 21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.

По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова, которые голодают уже 96 и 40 дней соответственно.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - Олегом Сенцов, Романом Сущенко, Николаем Карпюком.

После того, как 19 июня ее не пустили к Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, Денисова отправила письмо председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой помочь встретиться с украинскими политзаключенными.