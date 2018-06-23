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Засідання у справі "диверсанта" Панова відклали до липня

Субота, 23 червня 2018, 14:42

Засідання "Верховного суду" Криму у справі звинувачуваного у підготовці диверсій на території півострова українця Євгена Панова перенесено на 3 липня.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Панова Ольгу Дінзе.

За її словами, на засіданні "суду" планували допитати експерта, який підготував висновок фонографічної експертизи, однак той на засідання не з'явився, оскільки перебуває у відпустці.

"Наступні засідання призначено на 3 і 4 липня. Плануємо вийти на дебати і дізнаємося дату вироку", - повідомила Дінзе.

Раніше на засіданні "Верховного суду" Криму у справі Панова допитали свідка обвинувачення - співробітника ФСБ Росії.

10 серпня 2016 року ФСБ РФ заявила, що в ніч на 7 серпня в районі Армянська у Криму виявили групу "диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, було затримано одного з їх організаторів - мешканця Запорізької області, співробітника Головного управління розвідки Міноборони України Євгена Панова. Він дав свідчення, які показали в ефірі федеральних телеканалів.

Родичі українців заявляють, що він свідчив під тортурами.

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або довічне ув'язнення.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "свідчення".

Теми: політв'язніКримсуд
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