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У справі "диверсанта Панова" допитали співробітника ФСБ

Четвер, 24 травня 2018, 20:07

На засіданні так званого "Верховного суду" Криму допитали співробітника ФСБ і директора нафтобази в Феодосії у справі громадянина України Євгена Панова, якого російські спецслужби звинувачують в підготовці диверсій на півострові влітку 2016 року.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе.

"Директор нафтобази розповів, що якби був здійснений диверсійний акт, то потенційний збиток склав 5 мільярдів рублів. Співробітник ФСБ розповів, що він виїжджав фактично на перехоплення Панова, коли той перетинав кордон. Там його і затримали, як відомо. Співробітник ФСБ пояснив, що бачив Панова тільки один раз, той добровільно пройшов з ними в УФСБ, щоб дати пояснення, навіщо він прибув на територію півострова", - розповів адвокат.

Наступні засідання у справі Євгена Панова призначені на 30 і 31 травня. На них планується продовжити допит свідків.

"Очікується, що буде допитаний один із прикордонників, який живе в Хабаровську, швидше за все, допит буде проходити по відеозв'язку. У нас уточнили, чи хочемо ми допитати всіх свідків або за деякими можна оголосити протоколи допитів. Євген сказав, що хоче почути всіх свідків, тому що деякі з них приходять в суд і дають свідчення відмінні від тих, які давали на досудовому слідстві", - додав Дінзе.

10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "зізнавальні свідчення".

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. КК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи).

Йому загрожує термін позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне ув'язнення.

Раніше в квітні, засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов, вийшов на свободу.

Теми: Кримсуданексія
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