Заседание по делу "диверсанта" Панова отложили до июля

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Суббота, 23 июня 2018, 14:42

Заседание "Верховного суда" Крыма по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова украинца Евгения Панова перенесено на 3 июля.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Панова Ольгу Динзе.

По ее словам, на заседании "суда" планировали допросить эксперта, который подготовил заключение фонографической экспертизы, однако тот на заседание не явился, поскольку находится в отпуске.

"Следующие заседания назначены на 3 и 4 июля. Планируем выйти на прения и узнаем дату приговора", – сообщила Динзе.

Ранее на заседании "Верховного суда" Крыма по делу Панова допросили свидетеля обвинения – сотрудника ФСБ России.

10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе Армянска в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Панов. Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов.

Родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Панова обвиняют по ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (подготовка диверсии в составе организованной группы). Ему грозит срок лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Панов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки и психологическое давление с целью получить "признательные показания".

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Темы: политзаключенные Крым суд
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