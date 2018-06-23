Кримськотатарський активіст Караметов помер після ДТП

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Субота, 23 червня 2018, 22:12

Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.

Про це повідомив координатор "Громадянської блокади Криму", гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов у Facebook.

За його даними, Караметов помер, не приходячи до тями.

Раніше Іслямов написав, що не вірить, що ДТП з Караметовим було нещасним випадком.

Як повідомлялося, 8 серпня 2017 року Сервера Караметова було затримано в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив йому 10 діб адміністративного арешту за "опір співробітникам поліції". 

Українська правда

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