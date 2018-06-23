Крымскотатарский активист Караметов умер после ДТП
Суббота, 23 июня 2018, 22:12
Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после ДТП в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил координатор "Гражданской блокады Крыма", гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.
По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание.
Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметовым было несчастным случаем.
Как сообщалось, 8 августа 2017 года Сервер Караметов был задержан в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.
9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Украинская правда