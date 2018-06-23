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Крымскотатарский активист Караметов умер после ДТП

Суббота, 23 июня 2018, 22:12
Крымскотатарский активист Караметов умер после ДТП

Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после ДТП в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил координатор "Гражданской блокады Крыма", гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.

По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание.

Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметовым было несчастным случаем.

Как сообщалось, 8 августа 2017 года Сервер Караметов был задержан в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Украинская правда

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