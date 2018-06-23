Клімкін: Україна й Польща мають спільно працювати над ексгумацією

Україна і Польща мають разом працювати над питанням ексгумації своїх громадян, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнні роки.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на Форумі місцевого розвитку у Трускавці, відповідаючи на запитання про результати польсько-українських розкопок, що тривали в Грушовичах на місці зруйнованого в Польщі пам’ятника воїнам УПА.

"Моя позиція проста. Маємо працювати над питаннями ексгумації разом, щоб довіряти один одному. Ми переконали польську сторону, що маємо розпочати це в Грушовичах. Це було важливо для нас, оскільки пам’ятник був зруйнований. І коли камені з цього пам’ятника були потім вкарбовані у дорогу місцевою владою, це для нас не просто політично було неприйнятно, це було емоційно неприйнятно", - цитує Клімкіна "Укрінформ".

Міністр додав, що "польська сторона мала зробити цей крок і вона його зробила, і тепер результати цієї ексгумації мають бути оцінені саме разом".

Міністр підкреслив, що якщо розкопки почнуться в Україні, то вони теж мають проводитися Україною й Польщею разом. І завжди має бути спільна оцінка, щоб потім ніхто нікого не звинувачував.

Він зауважив, що готовий поїхати на будь-яке місце загибелі поляків і віддати їм шану, але такі самі дії очікує і від польської сторони.

Як повідомлялося, 14 червня Польський Інститут національної пам’яті (ІНП) представив у Варшаві результати досліджень під зруйнованим минулого року пам’ятником воякам УПА в Грушовичах.

Згідно з висновками польської сторони, під пам'ятником не знаходилися збірні чи окремі могили українських вояків.

Пам’ятник на кладовищі в Грушовичах був зведений в 1994 році. Його побудували у формі воріт, половини яких об'єднано у верхній частині металевим гербом України. На дошках був напис "Героям УПА. Слава борцям за волю України". Три роки тому з пам’ятника знято таблички, присвячені УПА.

В останні роки пам’ятник неодноразово нищили і паплюжили. 26 квітня 2017 року рішенням війта ґміни Стубно, на території якої розташоване село Грушовичі, пам’ятник було демонтовано.

Згідно із законом, тільки наявність останків вояків УПА могла би виправдати збереження присвяченого їм пам’ятника.

Водночас, за словами української сторони, яка була присутня під час робіт ІНП у Грушовичах, у тому місці спочивають останки щонайменше трьох членів УПА.