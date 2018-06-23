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Климкин: Украина и Польша должны совместно работать над эксгумацией

Суббота, 23 июня 2018, 23:46

Украина и Польша должны вместе работать над вопросом эксгумации своих граждан, погибших во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на Форуме местного развития в Трускавце, отвечая на вопрос о результатах польско-украинских раскопок, длившихся в Грушовичах на месте разрушенного в Польше памятника воинам УПА.

"Моя позиция простая. Мы должны работать над вопросами эксгумации вместе, чтобы доверять друг другу. Мы убедили польскую сторону, что должны начать это в Грушовичах. Это было важно для нас, поскольку памятник был разрушен. И когда камни из этого памятника были затем впечатаны в дорогу местной властью, это для нас не просто политически было неприемлемо, это было эмоционально неприемлемо", - цитирует Климкина "Укринформ".

Министр добавил, что "польская сторона должна была сделать этот шаг и она его сделала, и теперь результаты этой эксгумации должны быть оценены именно вместе".

Министр подчеркнул, что если раскопки начнутся в Украине, то они должны проводиться Украиной и Польшей вместе. И всегда должна быть общая оценка, чтобы потом никто никого не обвинял.

Он отметил, что готов поехать на любое место гибели поляков и почтить их память, но такие же действия ожидает и от польской стороны.

Как сообщалось, 14 июня Польский институт национальной памяти (ИНП) представил в Варшаве результаты исследований под разрушенным в прошлом году памятником воинам УПА в Грушовичах.

Согласно выводам польской стороны, под памятником не было братских или отдельных могил украинских воинов.

Памятник на кладбище в Грушовичах был установлен в 1994 году. Его построили в форме ворот, половины которых объединены в верхней части металлическим гербом Украины. На досках была надпись "Героям УПА. Слава борцам за свободу Украины". Три года назад с памятника сняли таблички, посвященные УПА.

В последние годы памятник неоднократно уничтожали и оскверняли. 26 апреля 2017 года решением старосты гмины Стубно, на территории которой расположено село Грушовичи, памятник был демонтирован.

Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могло бы оправдать сохранение посвященного им памятника.

Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

Темы: ПольшаКлимкин
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