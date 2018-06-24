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На Луганщині поліція затримала колишнього співробітника "МВС ЛНР"

Неділя, 24 червня 2018, 03:24

На одному з блокпостів в зоні ООС поліція Луганської області виявила та затримала 40-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у складі незаконних збройних формувань як співробітник так званого "МВД ЛНР".

Про це повідомляє Нацполіція.

"Мешканець м. Кадіївка (раніше Стаханов), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів "МВД ЛНР". Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи та необхідністю годувати сім’ю", - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що у 2017 році чоловік звільнився з "правоохоронної" структури "ЛНР" за власним бажанням. На територію одного з міст України він їхав, щоб оформити документи та знайти роботу.

Затриманого передали співробітникам СБУ для перевірки та прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Теми: Луганська областьполіціяЛНРООС
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