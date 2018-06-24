На Луганщині поліція затримала колишнього співробітника "МВС ЛНР"

150 переглядів
Неділя, 24 червня 2018, 03:24

На одному з блокпостів в зоні ООС поліція Луганської області виявила та затримала 40-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у складі незаконних збройних формувань як співробітник так званого "МВД ЛНР".

Про це повідомляє Нацполіція.

"Мешканець м. Кадієвка (раніше Стаханов), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів "МВД ЛНР". Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи та необхідністю годувати сім’ю", - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що у 2017 році чоловік звільнився з "правоохоронної" структури "ЛНР" за власним бажанням. На територію одного з міст України він їхав, щоб оформити документи та знайти роботу.

Затриманого передали співробітникам СБУ для перевірки та прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луганська область поліція "ЛНР" ООС
powered by lun.ua
По темі
На Луганщині поліція вилучила боєприпаси 18 червня 2018, 00:50
П'яний бойовик ОРДО кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ 14 червня 2018, 11:10
"ЛНРівці" заплатили Україні за воду – місія ОБСЄ 10 червня 2018, 17:56
Усі новини
Головні новини
П'яні бойовики змусили спостерігачів ОБСЄ їхати замінованою дорогою
Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому" - Помпео
Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей
Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом
Усі новини
Фотопроект

11 кумедних фото

Відео

Навіщо чоловіки у США взувають підбори