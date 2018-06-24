На Луганщине полиция задержала бывшего сотрудника "МВД ЛНР"

На одном из блокпостов в зоне ООС полиция Луганской области обнаружила и задержала 40-летнего мужчину, который, по данным правоохранителей, находился в составе незаконных вооруженных формирований как сотрудник так называемого "МВД ЛНР".

Об этом сообщает Нацполиция.

"Житель г. Кадиевка (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором ДПС в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что в 2017 году мужчина уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины он ехал, чтобы оформить документы и найти работу.

Задержанного передали сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.