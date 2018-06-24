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ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 5 поранених

Неділя, 24 червня 2018, 07:32
ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 5 поранених

Минулої доби бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню, з них 10 разів застосували артилерію та міномети - 5 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 24 червня.

"23 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася стабільною та контрольованою. Переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.

У першій половині доби ворог активно застосовував ствольну артилерію та міномети,  ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення - БМП", - підкреслили у прес-центрі.

"Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині.

Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне.

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться у звіті.

"У зв’язку із значним збільшенням застосування ворогом артилерії великого калібру, забороненого Мінськими домовленостями, 5 наших захисників отримали поранення. Всі вони госпіталізовані і їм надається кваліфікована медична допомога", - наголосили у прес-центрі.

"За даними розвідки, 3 окупантів було знищено та ще 4 поранено. Ворог також втратив 1 одиницю автомобільного транспорту", - заявили в ООС.

Упродовж поточної доби бойовики один раз відкривали вогонь по українських позиціях з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Теми: ООСбойові дії
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