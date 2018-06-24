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ООС: Боевики применили БМП, артиллерию и минометы, 5 раненых

Воскресенье, 24 июня 2018, 07:32
ООС: Боевики применили БМП, артиллерию и минометы, 5 раненых

За прошедшие сутки боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, из них 10 раз применили артиллерию и минометы - 5 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 24 июня.

"23 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась стабильной и контролируемой. Подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП", - подчеркнули в пресс-центре.

"Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине.

Не прекращались боевые действия на Донецком направлении возле Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в отчете.

"В связи со значительным увеличением применения противником артиллерии большого калибра, запрещенной Минскими договоренностями, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отметили в пресс-центре.

"По данным разведки, 3 оккупантов были уничтожены и еще 4 получили ранения. Враг также потерял 1 единицу автомобильного транспорта", - заявили в ООС.

В течение текущих суток боевики 1 раз открывали огонь по украинским позициям из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Темы: ООСбоевые действия
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