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Шахрая, який втік з-під варти, затримали на Троєщині

Неділя, 24 червня 2018, 12:27

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який втік з-під варти в суботу.

Як повідомляє поліція Києва, чоловік переховувався в орендованій квартирі на Троєщині.

На пошуки втікача в суботу залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

"Завдяки злагодженій роботі оперативників та людей, які бачили підозрюваного і надали інформацію правоохоронцям, втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квартиру", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за  ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.

Як повідомлялося, підозрюваний у шахрайстві Олександр Бурлаку втік під час конвоювання у суботу в Києві.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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