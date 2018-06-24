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Сбежавшего из-под стражи мошенника задержали на Троещине

Воскресенье, 24 июня 2018, 12:27

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который сбежал из-под стражи в субботу.

Как сообщает полиция Киева, человек скрывался в арендованной квартире на Троещине.

На поиски беглеца в субботу привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержан, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.

Как сообщалось, в субботу в Киеве во время конвоирования сбежал из-под стражи подозреваемый в мошенничестве Александр Бурлаку.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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