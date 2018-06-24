Сбежавшего из-под стражи мошенника задержали на Троещине

1360 просмотров
Воскресенье, 24 июня 2018, 12:27

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который сбежал из-под стражи в субботу.

Как сообщает полиция Киева, человек скрывался в арендованной квартире на Троещине.

На поиски беглеца в субботу привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержан, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.

Как сообщалось, в субботу в Киеве во время конвоирования сбежал из-под стражи подозреваемый в мошенничестве Александр Бурлаку.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция Киев
powered by lun.ua
По теме
В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного - ранил 24 июня 2018, 06:55
На Луганщине полиция задержала бывшего сотрудника "МВД ЛНР" 24 июня 2018, 03:24
В Киеве подозреваемый в мошенничестве сбежал из-под стражи 24 июня 2018, 00:57
Все новости
Главные новости
Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова
Нападавшим на лагерь ромов во Львове светит от 15 лет до пожизненного - Князев
В Херсоне подожгли дом народного депутата
Во Львове напали на лагерь ромов: 1 погиб, 4 ранены
Все новости
спорт

5 физических упражнений, которые пойдут на пользу вашей кошке

Made in Ukraine

Украинские вина до 200 гривен, которые стоит попробовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів