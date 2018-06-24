За фактом нападу на ромський табір у Львові відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Про це повідомив у неділю голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє сайт НПУ.

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Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Князєв наголосив, що поліція затримала всіх нападників на ромське поселення у Львові - сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу.

З місця події вилучено речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору.

Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Князєв повідомив, що внаслідок нападу, який стався близько опівночі у Львові, 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб ‑ 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка ‑ отримали тілесні ушкодження.

"Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, ‑ не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення", ‑ заявив Князєв.

"Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - пообіцяв він.

Розслідування перебуває на контролі керівництва Нацполіції і Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.