По факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.

Все фото полиции

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Відеокоментар щодо затримання нападників на поселення ромів у Львові 👇 pic.twitter.com/7RvsXbVBNT — МВС України (@MVS_UA) June 24, 2018

Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове - семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Князев сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов - нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения", - заявил Князев.

"Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - пообещал он.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.