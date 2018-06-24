Нападавшим на лагерь ромов во Львове светит от 15 лет до пожизненного - Князев

2602 просмотра
Воскресенье, 24 июня 2018, 12:41

По факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.

 
Все фото полиции

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове - семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

 

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

 

Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

 

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Князев сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов - нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения", - заявил Князев.

"Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - пообещал он.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова
Нападавшим на лагерь ромов во Львове светит от 15 лет до пожизненного - Князев
В Херсоне подожгли дом народного депутата
Во Львове напали на лагерь ромов: 1 погиб, 4 ранены
Все новости
спорт

5 физических упражнений, которые пойдут на пользу вашей кошке

Made in Ukraine

Украинские вина до 200 гривен, которые стоит попробовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів