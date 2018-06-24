Зустріч Трампа з Кім Чен Ином обійшлася Сингапуру у $12 мільйонів

На організацію зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка відбулася 12 червня на острові Сентоса Сінгапур витратив близько 12 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністра закордонних справ республіки.

За його інформацією, витрати Сінгапуру сягнули 16,3 млн. сінгапурських доларів і більшу частину цих коштів було витрачено на організацію охорони. Деталей про статті витрат глава МЗС не надав.

Раніше прем'єр-міністр Сінгапуру оцінив витрати на проведення саміту лідерів США і КНДР у 20 мільйонів доларів, а глава МЗС уточнив, що ця сума включає вартість готельного номера Кім Чен Ина.

Повідомлення про вартість проведення зустрічі викликали невдоволення місцевих жителів.

Історичний саміт лідерів США та КНДР щодо ситуації на Корейському півострові відбувся у сінгапурському готельному комплексі Capella на острові Сентоса. Політики провели зустріч тет-а-тет за зачиненими дверима, яка тривала 41 хвилину.