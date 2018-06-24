Зустріч Трампа з Кім Чен Ином обійшлася Сингапуру у $12 мільйонів

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Неділя, 24 червня 2018, 17:21

На організацію зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка відбулася 12 червня на острові Сентоса Сінгапур витратив близько 12 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністра закордонних справ республіки.

За його інформацією, витрати Сінгапуру сягнули 16,3 млн. сінгапурських доларів і більшу частину цих коштів було витрачено на організацію охорони. Деталей про статті витрат глава МЗС не надав.

Раніше прем'єр-міністр Сінгапуру оцінив витрати на проведення саміту лідерів США і КНДР у 20 мільйонів доларів, а глава МЗС уточнив, що ця сума включає вартість готельного номера Кім Чен Ина.

Повідомлення про вартість проведення зустрічі викликали невдоволення місцевих жителів.

Історичний саміт лідерів США та КНДР щодо ситуації на Корейському півострові відбувся у сінгапурському готельному комплексі Capella на острові Сентоса. Політики провели зустріч тет-а-тет за зачиненими дверима, яка тривала 41 хвилину.

Сам Трамп назвав висвітлення американськими ЗМІ зустрічі з лідером КНДР у Сінгапурі "майже зрадницьким", пише Independent.  Трамп заявив, що у Японії його сприймали як "героя" через "чудову угоду" з Кім Чен Ином. 

"Прикро, що "фейкові новини" (американські ЗМІ, які, на думку Трампа, спотворюють повідомлення про нього - ред.) висвітлюють це саме так", - заявив Трамп. 

"Якщо хочете знати правду, то це (освітлення саміту - ред.) насправді майже зрада. Якщо ви послухаєте провідні ЗМІ, то я програв ці переговори ... Це те, що мене найбільше обурило", - заявив Трамп.

Раніше президент США, висловлюючи невдоволення висвітленням NBC та CNN зустрічі з лідером КНДР, заявив у своєму Твіттері, що "найбільшим ворогом країни є "фейкові новини". 

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Теми: КНДР США
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