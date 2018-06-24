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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном обошлась Сингапуру в $12 миллионов

Воскресенье, 24 июня 2018, 17:21
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном обошлась Сингапуру в $12 миллионов

На организацию встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 12 июня на острове Сентоса Сингапур потратил около 12 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министра иностранных дел республики.

По его информации, расходы Сингапура составили 16,3 млн. сингапурских долларов и большая часть этих средств была потрачена на организацию охраны. Деталей о статьях расходов глава МИД не предоставил. 

Ранее премьер-министр Сингапура оценил расходы на проведение саммита лидеров США и КНДР в 20 миллионов долларов, а глава МИД уточнил, что эта сумма включает стоимость гостиничного номера Ким Чен Ына.

Сообщения о стоимости проведения встречи вызвали недовольство местных жителей.

Исторический саммит лидеров США и КНДР относительно ситуации на Корейском полуострове состоялся в сингапурском гостиничном комплексе Capella на острове Сентоса. Политики провели встречу тет-а-тет за закрытыми дверями, которая длилась 41 минуту.

Сам Трамп назвал освещение американскими СМИ встречи с лидером КНДР в Сингапуре "почти предательским", пишет Independent. Трамп заявил, что в Японии его воспринимали как "героя" за "прекрасную сделку" с Ким Чен Ыном.

"Досадно, что "фейковые новости" (американские СМИ, которые, по мнению Трампа, искажают сообщения о нем - ред.) освещают это именно так", - заявил Трамп.

"Если хотите знать правду, то это (освещение саммита - ред.) на самом деле почти предательство. Если вы послушаете ведущие СМИ, то я проиграл эти переговоры... Это то, что меня больше всего возмущает", - заявил Трамп.

Ранее президент США, выражая возмущение освещением NBC и CNN встречи с лидером КНДР, заявил в своем Твиттере, что "самым большим врагом страны являются "фейковые новости".

Темы: КНДРСША
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