СЦКК: Бойовики продовжують стягувати важку техніку та озброєння
Бойовики ОРДЛО продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння на території непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.
Як повідомили у прес-центрі ООС, про це заявляє українська сторона СЦКК з посиланням на дані спостережної місії ОБСЄ.
Зокрема, спостерігачі задокументували у житловому районі Донецька розташування 31 танку різної модифікації, 2 самохідних гаубиць (2С3 "Акація"), 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машини, 2 бронетранспортерів БТР-80 і МТЛБ, а на околиці н.п.Перевальськ Луганської області виявили реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град"), 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкових гармати (МТ-12 "Рапіра").
"За результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, на тимчасово непідконтрольній території у Донецькій області поблизу н.п.Покровка спостерігачі виявили 6 самохідних гаубиць (2С1), 3 буксирувані гаубиці (Д-30), протитанкову гармату (МТ-12) і 10 танків (Т-72), а також 22 танки різної модифікації, 6 зенітно-ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10") і 8 мінометів (2Б11 "Сани") на так званому полігоні неподалік н.п.Бугаївка", - повідомили в СЦКК.
Окрім того на території залізничної станції "Дебальцеве" було виявлено, як бойовики розвантажують 4 критих вагони з боєприпасами та зафіксовано пересування декількох одиниць артилерійських систем різного калібру з Горлівки у напрямку Гольмівського.
"Важке озброєння і військова техніка перебували поза межами місць зберігання, що є грубим порушенням п.5 Меморандуму Мінських домовленостей", - нагадали в СЦКК.
В СЦКК заявили, що дії бойовиків "слід розцінювати як черговий етап підготовки техніки до її застосування на лінії розмежування проти ЗСУ та мирного населення".
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