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СЦКК: Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение

Воскресенье, 24 июня 2018, 19:51
СЦКК: Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение

Боевики ОРДЛО продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей за пределами мест хранения, нарушая расстояния отвода.

Как сообщили в пресс-центре ООС, об этом заявляет Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.

В частности, наблюдатели задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 2 бронетранспортеров БТР-80 и МТЛБ, а на окраине н.п.Перевальск Луганской области обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира").

"По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной территории в Донецкой области вблизи н.п.Покровка наблюдатели обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") на так называемом полигоне неподалеку н.п.Бугаевка", - сообщили в СЦКК.

Кроме того, на территории железнодорожной станции "Дебальцево" было обнаружено, как боевики разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами и зафиксировано передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении Гольмовского.

"Тяжелое вооружение и военная техника находились за пределами мест хранения, что является грубым нарушением п.5 Меморандума Минских договоренностей", - напомнили в СЦКК.

В СЦКК также заявили, что действия боевиков "следует расценивать как очередной этап подготовки техники к ее применению на линии разграничения против ВСУ и мирного населения".

Темы: ОРДЛОоружиеМинские соглашенияРосcия
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