ООС: Бойовики стріляли 5 разів із забороненої "Мінськом" зброї

У неділю протягом дня бойовики ОРДЛО здійснили 5 обстрілів, у всіх випадках обстріли велися із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це ввечері 24 червня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Під час бойових дій на маріупольському напрямку один військовослужбовець зазнав поранень.

Також на цьому напрямку бойовики вели щільний вогонь біля Водяного зі ствольної артилерії 122- та 152 калібру, застосовували міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Гнутового та Богданівки українських військових обстріляли зі 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів, н.п.Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.

На луганському напрямку в районі н.п. Кримське бойовики обстріляля позиції сил ООС з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.