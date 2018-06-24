ООС: Бойовики стріляли 5 разів із забороненої "Мінськом" зброї

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Неділя, 24 червня 2018, 20:24

У неділю протягом дня бойовики ОРДЛО здійснили 5 обстрілів, у всіх випадках обстріли велися із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 

Про це ввечері 24 червня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Під час бойових дій на маріупольському  напрямку один військовослужбовець зазнав поранень. 

Також на цьому напрямку бойовики вели щільний вогонь біля Водяного зі ствольної артилерії 122- та 152 калібру, застосовували міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. 

Біля Гнутового та Богданівки українських військових обстріляли зі 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів, н.п.Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.

На луганському напрямку в районі н.п. Кримське бойовики обстріляля позиції сил ООС з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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