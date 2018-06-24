ООС: Бойовики стріляли 5 разів із забороненої "Мінськом" зброї
У неділю протягом дня бойовики ОРДЛО здійснили 5 обстрілів, у всіх випадках обстріли велися із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Про це ввечері 24 червня повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Під час бойових дій на маріупольському напрямку один військовослужбовець зазнав поранень.
Також на цьому напрямку бойовики вели щільний вогонь біля Водяного зі ствольної артилерії 122- та 152 калібру, застосовували міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.
Біля Гнутового та Богданівки українських військових обстріляли зі 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів, н.п.Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.
На луганському напрямку в районі н.п. Кримське бойовики обстріляля позиції сил ООС з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.
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