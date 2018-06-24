Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики стріляли 5 разів із забороненої "Мінськом" зброї

Неділя, 24 червня 2018, 20:24

У неділю протягом дня бойовики ОРДЛО здійснили 5 обстрілів, у всіх випадках обстріли велися із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 

Про це ввечері 24 червня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Під час бойових дій на маріупольському  напрямку один військовослужбовець зазнав поранень. 

Також на цьому напрямку бойовики вели щільний вогонь біля Водяного зі ствольної артилерії 122- та 152 калібру, застосовували міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. 

Біля Гнутового та Богданівки українських військових обстріляли зі 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів, н.п.Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.

На луганському напрямку в районі н.п. Кримське бойовики обстріляля позиції сил ООС з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: