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ООС: Боевики стреляли 5 раз из запрещенного "Минском" оружия

Воскресенье, 24 июня 2018, 20:24

В воскресенье в течение дня боевики ОРДЛО осуществили 5 обстрелов, во всех случаях обстрелы велись из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом вечером 24 июня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В ходе боевых действий на мариупольском направлении один военнослужащий получил ранение. 

Также на этом направлении боевики вели плотный огонь возле Водяного из ствольной артиллерии 122-и 152 калибра, применяли минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Близ Гнутово и Богдановки украинских военных обстреляли из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов, н.п.Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.

На луганском направлении в районе н.п. Крымское боевики обстреляли позиции сил ООС из 82 мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

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Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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