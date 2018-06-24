РФ у внутрішніх документах визнає Сенцова громадянином України

Федеральна служба виконання покарань Росії вказує політв'язня Олега Сенцова громадянином України.

Про це у Facebook написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

Зазначається, що Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу Міністерства юстиції РФ видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що Олег Сенцов є громадянином України.

"Засуджений Сенцов О.Г. - громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10. 2017 року. В особистій справі паспорт ЕС 477125 виданий 12 листопада 1997 року", - йдеться у довідці.

Таким чином, це спростовує твердження російської сторони проте, що Сенцов на момент засудження був громадянином РФ.

Як повідомлялось, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не піднімав. У ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - сказав заступник генсека.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.