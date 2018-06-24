РФ во внутренних документах признает Сенцова гражданином Украины

Федеральная служба исполнения наказаний России указывает политзаключенного Олега Сенцова гражданином Украины.

Об этом в Facebook написал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Отмечается, что Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции РФ выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, которое подтверждает, что Олег Сенцов является гражданином Украины.

"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 года", - говорится в справке.

Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ.

Как сообщвлось, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. В ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призвал российскую сторону освободить Сенцова.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала в отношении него ни поддержки, ни возражений", - сказал заместитель генсека.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.