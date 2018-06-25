Трамп: Нелегальних мігрантів потрібно депортувати без судового процесу

Президент США Дональд Трамп заявив, що людей, які прибули до Сполучених Штатів нелегально, потрібно негайно депортувати до країн, звідки вони приїхали, без будь-якого судового процесу.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп порівняв нелегальних мігрантів із "загарбниками, які намагаються ввірватися до країни".

Заяву глави Білого дому розкритикували правозахисники та адвокати з прав мігрантів - вони стверджують, що це порушує положення про належне судочинство Конституції США, яке застосовуються як до громадян Сполучених Штатів, так і до осіб, які не мають американського громадянства.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям вторгнутися в нашу країну. Коли хтось прибуває, ми повинні негайно, без суддів або судових справ, повернути їх туди, звідки вони приїхали", - написав Трамп у Twitter.

Раніше Трамп підписав розпорядження про припинення практики, яка призвела до розділення тисяч дітей-мігрантів із їхніми батьками.

Трамп підписав документ вже через день після того, як він наполягав на необхідності розділення родин. Президента США за рішення про розділення критикували громадські активісти, правозахисні організації і світові лідери.

Документ визначає, що іммігрантські сім'ї будуть утримуватися разом під час розгляду їхніх судових справ. Розпорядження також передбачає прискорення розгляду імміграційних справ із залученням сімей.

В той же час, документ не розповсюджується на сім'ї, які вже були розділені. Американські імміграційні чиновники кажуть, що з 5 травня по 9 червня 2342 дітей були відділені від 2206 батьків.

Як повідомлялось, уряд США повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам.