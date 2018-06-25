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Трамп: Нелегальных мигрантов нужно депортировать без судебного процесса

Понедельник, 25 июня 2018, 03:13
Трамп: Нелегальных мигрантов нужно депортировать без судебного процесса

Президент США Дональд Трамп заявил, что людей, которые прибыли в Соединенные Штаты нелегально, нужно немедленно депортировать в страны, откуда они приехали, без какого-либо судебного процесса.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп сравнил нелегальных мигрантов с "захватчиками, которые пытаются ворваться в страну".

Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантов - они утверждают, что это нарушает положение о судопроизводстве Конституции США, которое применяется как к гражданам Соединенных Штатов, так и к лицам, которые не имеют американского гражданства.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то прибывает мы должны немедленно, без судов или судебных процессов, вернуть их туда, откуда они приехали", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп подписал распоряжение о прекращении практики, которая привела к разделению тысяч детей-мигрантов с их родителями.

Трамп подписал документ уже через день после того, как он настаивал на необходимости разделения семей. Президента США за решение о разделении критиковали общественные активисты, правозащитные организации и мировые лидеры.

Документ определяет, что иммигрантские семьи будут содержаться вместе во время рассмотрения их судебных дел. Распоряжение также предусматривает ускорение рассмотрения иммиграционных дел семей.

В то же время документ не распространяется на семьи, которые уже были разделены. Американские иммиграционные чиновники говорят, что с 5 мая по 9 июня 2342 детей были отделены от 2206 родителей.

Как сообщалось, правительство США вернуло 522 детей мигрантов их родителям.

Темы: СШАТрампмиграция
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