Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики застосували гранатомети, артилерію і міномети, 1 загиблий

Понеділок, 25 червня 2018, 07:20
ООС: Бойовики застосували гранатомети, артилерію і міномети, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння - 1 український військовий загинув, ще 4 отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 25 червня.

"24 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - підкреслили у прес-центрі.

"На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.

"На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танку та 122-мм артилерійських систем.

Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине", - наголосили в ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили у прес-центрі.

"Упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував наші підрозділи у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине - на Маріупольському. Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у звіті.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: