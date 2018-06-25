ООС: Бойовики застосували гранатомети, артилерію і міномети, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння - 1 український військовий загинув, ще 4 отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 25 червня.

"24 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - підкреслили у прес-центрі.

"На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.

"На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танку та 122-мм артилерійських систем.

Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине", - наголосили в ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили у прес-центрі.

"Упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував наші підрозділи у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине - на Маріупольському. Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у звіті.