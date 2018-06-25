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ООС: Боевики применили гранатометы, артиллерию и минометы, 1 погибший

Понедельник, 25 июня 2018, 07:20
ООС: Боевики применили гранатометы, артиллерию и минометы, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения - 1 украинский военный погиб, еще 4 получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 25 июня.

"24 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями.

Зафиксировано также огонь из танка и БМП", - подчеркнули в пресс-центре.

"На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в отчете.

"На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении горячее всего было в Водяном. Там российске наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции возле Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем.

Также активность врага наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино", - отметили в ООС.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - заявили в пресс-центре.

"В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино - на Мариупольском.

Потерь среди наших защитников нет", - говорится в отчете.

Темы: ООСбоевые действия
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