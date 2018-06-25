Поліція Одещини: На Троїцькій вибухівку було закладено в авто

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Понеділок, 25 червня 2018, 08:36

Вибух, що стався на території Приморського району міста Одеси в ніч із 24 на 25 червня, стався внаслідок закладання вибухового пристрою в автомобіль.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Легковик був припаркований на вулиці Троїцькій.

 
Вибухнув автомобіль
Поліція Одеської області

"Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто", – інформує поліція.

В результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент був неподалік від автіо. Його госпіталізували.

 

Раніше "Думская" повідомляла, що в результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко. Він приїхав додому з сім'єю і охороною, коли Бабенко заходив у дім, у "Мерседесі" спрацювала вибухівка.

За даними журналістів, дружина і діти Бабенка не постраждали, а він отримав поранення ніг.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Одеса вибух
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