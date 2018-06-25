Поліція Одещини: На Троїцькій вибухівку було закладено в авто
Вибух, що стався на території Приморського району міста Одеси в ніч із 24 на 25 червня, стався внаслідок закладання вибухового пристрою в автомобіль.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Легковик був припаркований на вулиці Троїцькій.
"Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто", – інформує поліція.
В результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент був неподалік від автіо. Його госпіталізували.
Раніше "Думская" повідомляла, що в результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко. Він приїхав додому з сім'єю і охороною, коли Бабенко заходив у дім, у "Мерседесі" спрацювала вибухівка.
За даними журналістів, дружина і діти Бабенка не постраждали, а він отримав поранення ніг.
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