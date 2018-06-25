Полиция Одесщины: на Троицкой взрывчатка была заложена в авто

Взрыв, который произошел на территории Приморского района города Одессы в ночь с 24 на 25 июня, произошел в результате закладки взрывного устройства в автомобиль.



Об этом сообщает полиция Одесской области.



Легковушка был припаркован на улице Троицкой.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто", – информирует полиция.



В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку от автомобиля. Его госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 УК (покушение на убийство).

Правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Ранее "Думская" сообщала, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Он приехал домой с семьей и охраной, когда Бабенко заходил в дом, в "Мерседесе" сработала взрывчатка.



По данным журналистов, жена и дети Бабенко не пострадали, а он получил ранения ног.