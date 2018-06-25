Полиция Одесщины: на Троицкой взрывчатка была заложена в авто

1465 просмотров
Понедельник, 25 июня 2018, 08:36

Взрыв, который произошел на территории Приморского района города Одессы в ночь с 24 на 25 июня, произошел в результате закладки взрывного устройства в автомобиль.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Легковушка был припаркован на улице Троицкой.

 
Взорвался автомобиль
Поліція Одеської області

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто", – информирует полиция.

В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку от автомобиля. Его госпитализировали.

 

Ранее "Думская" сообщала, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Он приехал домой с семьей и охраной, когда Бабенко заходил в дом, в "Мерседесе" сработала взрывчатка.

По данным журналистов, жена и дети Бабенко не пострадали, а он получил ранения ног.

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса взрыв
powered by lun.ua
По теме
В центре Одессы прогремел взрыв: 1 пострадавший - СМИ 25 июня 2018, 00:57
Одесском активисту Устименко предоставили государственную охрану 23 июня 2018, 06:28
Журналисты нашли доказательство российского гражданства Труханова 21 июня 2018, 12:28
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики применили гранатометы, артиллерию и минометы, 1 погибший
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются от пищи - адвокат
В центре Одессы прогремел взрыв: 1 пострадавший - СМИ
РФ во внутренних документах признает Сенцова гражданином Украины
Все новости
тренд

14 Telegram-ботов, которые упрощают жизнь в городе

бренд

Киевские коллекционеры кроссовок — о сникерхед-культуре и любимых моделях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів