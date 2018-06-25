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У ПАРЄ будуть дебати про в’язнів Кремля, а Ягланд попросить Путіна про Сенцова

Понеділок, 25 червня 2018, 10:17

Парламентська асамблея Ради Європи проведе дебати щодо українських політв’язнів у Росії.

Про це повідомляє український депутат Володимир Ар'єв у Facebook

"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці", – написав він.

Між тим, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії.

"У понеділок Ягланд  подасть прохання про помилування Сенцова", – повідомив DW директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен.

Він наголосив, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини. 

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – повідомив Гольтґен.

Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

25 червня у Страсбурзі відкривається літня сесія ПАРЄ.

У Росії й на території анексованого Криму окупанти утримують близько 70 українських політв'язнів. Серед засуджених, зокрема, кримчани Олександр Кольченко й Володимир Балух, а також журналіст Роман Сущенко.

Олега Сенцова затримали в анексованому Криму 10 травня 2014 року й у серпні 2015 року російський суд вліпив йому 20 років колонії суворого режиму. Його запроторили до колонії "Білий ведмідь" на півночі Росії.

Із 14 травня 2018 року Сенцов голодує, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російських в’язниць.

Сенцов не вступав у громадянство Російської Федерації, але Росія називає його своїм громадянином. Проте, як з’ясувалося, у внутрішніх документах системи покарань він значиться громадянином України.

Теми: політв'язніПАРЄРосія
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