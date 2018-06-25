В ПАСЕ будут дебаты об узниках Кремля, а Ягланд попросит Путина о Сенцове

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Понедельник, 25 июня 2018, 10:17

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет дебаты относительно украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает украинский депутат Владимир Арьев в Facebook

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", – написал он.

Между тем, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова" ,– сообщил DW директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтґен.

Он отметил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским омбудсмен Татьяной Москалькова.

По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений", – сообщил Гольтґен.

Поэтому генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.

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Темы: политзаключенные ПАСЕ Росcия
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