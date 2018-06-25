Аваков "упрігся в хрестовий похід" проти контрабанди

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Понеділок, 25 червня 2018, 10:19

Міністерство внутрішніх справ буде допомагати боротися з контрабандою, через яку бюджет втрачає в два рази більше, ніж просить у Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков в блозі на "Українській правді". 

"Боротьба з контрабандою не була в сфері відповідальності МВС і Нацполіції. Але, якщо бачу, що найважливіша держсистема валиться під тиском негідників, якщо від цього залежить стійкість фінансів країни – вирішив підставити плече і втрутитися", - написав Аваков.

Він пообіцяв "стояти жорстко, і бити чужих, а особливо своїх".

"Думаєте, не бачимо ризиків? Противник в цій боротьбі дуже ресурсний. І "відповідь" надішлють, і дискредитацію організують – але, ми зібралися – дуже чесно поговорили і прийняли рішення впрягатися!", - додав міністр МВС.

Він пояснив, що надходження від митниці є ключовою статтею наповнення бюджету і повинні скласти в 2018 році 34,5% або 343 мільярди гривень.

"За найскромнішими підрахунками експертів, .. втрати від півтора десятка контрабандних схем складають – 105 мільярдів гривень на рік! ... Це більше 10% всього бюджету країни! Це майже 4 мільярди доларів на рік для України. ... Та за 1,9 млрд $ МВФ в'є мотузки з вимог .. а тут 4!", - написав Аваков.

Він додав, що ці гроші можна пустити на безліч потреб. Наприклад, купити подушки в казарми уздовж кордону з Росією, де "у наших солдатів постільні подушки 10 річної давності", і грошей на їх заміну в бюджеті немає.

"Ми хочемо допомогти Мінфіну і митниці не тільки виконувати планові надходження від митниці (зараз за 5 місяців – невиконання мінус 20 млрд), а й покласти на стіл перед державою додатково до 4 мільярдів доларів. Чи не добіжимо відразу до 4? Мільярд зможемо? Тільки зміцнимося і досягнемо все одно мети", - висловив упевненість Аваков.

Він закликав усіх, "хто вписався в цей "хрестовий похід"" допомагати в боротьбі з контрабандою.

Як повідомлялося, 20 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про контрабандні схеми в Україні.

Українська правда

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Теми: Аваков контрабанда
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