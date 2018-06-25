Аваков "впрягся в крестовый поход" против контрабанды

Министерство внутренних дел будет помогать бороться с контрабандой, из-за которой бюджет теряет в два раза больше, чем просит у Международного валютного фонда.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в блоге на "Украинской правде".

"Борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но, если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны – решил подставить плечо и вмешаться", - написал Аваков.

Он пообещал "стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих".

"Думаете, не видим рисков? Противник в этой борьбе очень ресурсный. И "ответку" пришлют, и дискредитацию организуют – но, мы собрались – очень честно поговорили и приняли решение впрягаться!", - добавил министр МВД.

Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5% или 343 миллиарда гривен.

"По самым скромным подсчетам экспертов, .. потери от полутора десятка контрабандных схем составляют – 105 миллиардов гривен в год! …Это больше 10% всего бюджета страны! Это почти 4 миллиарда долларов в год для Украины. …Да за 1,9 млрд $ МВФ вьет веревки из требований.. а тут 4…", - написал Аваков.

Он добавил, что эти деньги можно пустить на множество нужд. К примеру, купить подушки в казармы вдоль границы с Россией, где "у наших солдат постельные подушки 10 летней давности", денег на замену которых в бюджете нет.

"Мы хотим помочь Минфину и таможне не только выполнять плановые поступления от таможни (сейчас за 5 месяцев – невыполнение минус 20 млрд), но и положить на стол перед державой дополнительно до 4 миллиардов долларов. Не добежим сразу до 4? Миллиард сможем? Только укрепимся и достигнем все равно цели", - выразил уверенность Аваков.

Он призвал всех, "кто вписался в этот "крестовый поход"" помогать в борьбе с контрабандой.

Как сообщалось, 20 июня министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о контрабандных схемах в Украине.