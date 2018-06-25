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ЦПК: Новий очільник Донецької ОДА порушив закон

Понеділок, 25 червня 2018, 11:52
ЦПК: Новий очільник Донецької ОДА порушив закон

Новопризначений очільник Донецької ОДА Олександр Куць у порушення закону не подав електронну декларацію.

Про це повідомляє сайт Центру протидії корупції.

Антикорупціонери наголошують, що Куць мав подати декларацію перед своїм призначенням. А недотримання закону тягне за собою кримінальну відповідальність.

Куць до 22 червня був головою управління СБУ в Донецькій і Луганській областях. На думку юристів ЦПК, він може й досі залишатися в лавах СБУ, щоб не подавати е-декларацію. Хоча закон забороняє одночасно займати посаду голови ОДА та нести службу в СБУ.

"У законі чітко сказано, що кандидати на посаду голів ОДА мають подавати електронні декларації перед призначенням. Олександр Куць цього не зробив, хоча він не є секретним "агентом", і може прикриватися статусом службовця СБУ, щоб не показувати свої статки", - переконаний юрист ЦПК Андрій Савін.

Він додав, що такі дії Куця оскаржуватимуть в НАЗК.

"Крім того є всі підстави звернутися до суду, вимагаючи подання ним електронної декларації, як публічної особи", - сказав Савін.

Як повідомлялося, 22 червня президент Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця. 

41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

Теми: ЦПКДонецьк
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