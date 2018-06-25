ЦПК: Новий очільник Донецької ОДА порушив закон

9612 переглядів
Понеділок, 25 червня 2018, 11:52

Новопризначений очільник Донецької ОДА Олександр Куць у порушення закону не подав електронну декларацію.

Про це повідомляє сайт Центру протидії корупції.

Антикорупціонери наголошують, що Куць мав подати декларацію перед своїм призначенням. А недотримання закону тягне за собою кримінальну відповідальність.

Куць до 22 червня був головою управління СБУ в Донецькій і Луганській областях. На думку юристів ЦПК, він може й досі залишатися в лавах СБУ, щоб не подавати е-декларацію. Хоча закон забороняє одночасно займати посаду голови ОДА та нести службу в СБУ.

"У законі чітко сказано, що кандидати на посаду голів ОДА мають подавати електронні декларації перед призначенням. Олександр Куць цього не зробив, хоча він не є секретним "агентом", і може прикриватися статусом службовця СБУ, щоб не показувати свої статки", - переконаний юрист ЦПК Андрій Савін.

Він додав, що такі дії Куця оскаржуватимуть в НАЗК.

"Крім того є всі підстави звернутися до суду, вимагаючи подання ним електронної декларації, як публічної особи", - сказав Савін.

Як повідомлялося, 22 червня президент Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця. 

41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЦПК Донецьк
powered by lun.ua
По темі
ЦПК: Жебрівського призначили аудитором НАБУ з порушенням 20 червня 2018, 12:14
У ЦПК звинуватили Холодницького у допомозі меру Вишневого. Керівник САП заперечив 19 червня 2018, 11:40
ЦПК назвав топ-корупціонерів, які можуть уникнути покарання через скандальну правку 14 червня 2018, 17:08
Усі новини
Головні новини
Напад на табір ромів: восьми затриманим оголосили підозру
ЦПК: Новий очільник Донецької ОДА порушив закон
МОЗ: Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз
Будапешт вимагає від України офіційного статусу для угорської мови
Усі новини
київ

10 закладів Києва, в яких комфортно працювати

сім'я

Про нездорові стосунки з їжею та гіперопіку батьків