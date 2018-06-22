Донеччину очолив генерал СБУ

Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

Про це він заявив на брифінгу 22 червня у Краматорську.

Після того, як оголосили відповідний указ про призначення Куця на посаду, новий керівник донецької області подякував Порошенку за довіру, а також сказав, що не підведе.

"Основними пріоритетами для нас залишається безпека, інформаційна безпека, розвиток інфраструктури та економіки регіону", - додав Куць.

Олександр Куць

41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

Під керівництвом Куця було виявлено трьох зрадників у рядах Донецького УСБУ завербованих російською розвідкою — Олександра Третяка, Валерія Нікіфорова та Євгена Косяка.

Ключову роль у цьому грав тогочасний заступник начальника Головного відділу контррозвідки Управління СБУ в Донецькій області Олександр Хараберюш, який загинув в березні минулого року. Його автівку дистанційно підірвали.

25 листопада 2017 року генерал Куць заявив про виявлення 356 шпигунiв в зонi АТО лише протягом вересня-листопада 2017 року, які передавали дані через мобільний звязок. З цього приводу він запропонував заблокувати мобiльний зв'язок в 50-кiлометровiй зонi вздовж лiнiй розмежування в Донецькій і Луганській областях.

У Порошенка також повідомили, що Куць пройшов перевірку відповідно до закону "Про очищення влади" на посаді начальника УСБУ.

У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Дружина нового очільника Донеччини Олена Куць працює помічником судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Павла Жебрівського, який очолював область раніше, Порошенко вже призначив аудитором Національного антикорупційного бюро. Жебрівський пробув на посаді з червня 2015 року.

11 червня він заявив, що подав президенту заяву про відставку.

13 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Жебрівського. В цей же день Порошенко підписав указ про його звільнення і нагородив його орденом Ярослава Мудрого.

Правозахисники заявили, що рішення було прийнято з порушенням закону.